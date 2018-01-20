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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана помолился за узбекистанцев, погибших в Казахстане
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана посетил мавзолей Хакима Термизи в Сурхандарьинской области.

"В ходе посещения мавзолея Хакима Термизи президент отметил, что глубоко опечален гибелью наших соотечественников в Актюбинске, и выразил соболезнования их близким. Прочитана молитва за упокой их души", – отметил в пресс-службе главы государства.

Кроме того, во всех мечетях Узбекистана прошел пятничный намаз в память о гражданах республики, погибших при пожаре в автобусе в Казахстане, сообщает podrobno.uz.

Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов выразил всем родным и близким умерших свои глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, приведшим к многочисленным жертвам.

Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана.

По последним данным, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами. На данный момент удалось установить личности 32 из 52 погибших пассажиров автобуса.

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