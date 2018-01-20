В Китае сократилось число новорожденных, при этот растет количество вторых детей

- В 2017 в Китае всесторонне продвигалась политика двух детей, постепенно проявляется эффект от принятых мер, в развитии населения наблюдается положительная тенденция, сообщает «Женьминь жибао».

По статистическим данным, опубликованным 18 января Государственным статистическим управлением КНР, согласно выборочному исследованию, количество новорожденных за весь 2017 год составило 17,23 млн., что на 630 тыс. человек меньше по сравнению с 2016 годом.

Представитель основного управления по контролю рождаемости Государственного комитета Китая по делам здравоохранения и планового деторождения в интервью СМИ отметил, что под влиянием комплексных факторов, а именно сокращения количества женщин детородного возраста и позднего заключения брака, в 2017 году численность новорожденных снизилась по сравнению с годом ранее, однако по-прежнему находится на относительно высоком уровне, выше, чем в период 12-й пятилетки.

Доля вторых детей постоянно растет, в 2017 году достигла 51%, что на 5 п.п. выше по сравнению с 2016 годом. Пропорция рождений первого ребенка составила 42%, что на 5 п.п. ниже по сравнению с годом ранее.