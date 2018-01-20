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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Проблемы с работой в Узбекистане приводят к таким трагедиям - Мирзиеев о ЧП с автобусом

CA-NEWS (UZ) - Гибель граждан Узбекистана в результате пожара автобуса в Казахстане свидетельствует, в частности, об отсутствии всех условий трудоустройства людей на родине, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает РИА Новости.

Президент Узбекистана в пятницу в ходе рабочей поездки в Сурхандарьинскую области на юге страны посетил мавзолей Хакима Термизи, где помолился за погибших и выразил соболезнования их близким. Видео с его выступлением в ходе посещения мавзолея в субботу опубликовано в Telegram-канале пресс-службы президента.

"Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий", - заявил Мирзиеев. Президент отметил, что произошедшее ЧП свидетельствует о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в сфере создания рабочих мест в республике.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января.

По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации.

Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет. По данным МИД Узбекистана, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом в соответствии с решением президента Узбекистана доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП.

Еще двое выживших остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося пожара - неосторожное обращение с огнем.

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Комментарии (3)
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Monoldor
16:11, 20 января 2018
Наших тоже надо возвращать.
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kushba
15:59, 20 января 2018
Так сейчас немало голов полетят в РУз. А у нас пофигу всем - Кырсык!!!! А сколько у нас гибнет?!
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quli
14:08, 20 января 2018
Понял и принял ошибки,что люди от безвыходности едут заработать и как-то выжить.
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