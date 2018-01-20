Гурбангулы Бердымухамедов утвердил образец эстафетной палочки для проведения кросса

CA-NEWS (TM) - Гурбангулы Бердымухамедов утвердил образец эстафетной палочки для проведения кросса, который пройдет в рамках проведения международного ралли от Амуля до Хазара, сообщает агентство Хроники Туркменистана.

По данным госинформагентства ТДХ, о подготовке образцов палочки отчитывался вице-премьер-министр Аннагельды Гараджаев. Глава государства их утвердил.

Напомним, что в 2018 году в Туркменистане запланировано проведение международного ралли, по маршруту которого будут устроены веломарафон и легкоатлетический кросс.