Гурбангулы Бердымухамедов утвердил образец эстафетной палочки для проведения кросса
- Туркменистан, общество
- 15:00, 20 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Гурбангулы Бердымухамедов утвердил образец эстафетной палочки для проведения кросса, который пройдет в рамках проведения международного ралли от Амуля до Хазара, сообщает агентство Хроники Туркменистана.
По данным госинформагентства ТДХ, о подготовке образцов палочки отчитывался вице-премьер-министр Аннагельды Гараджаев. Глава государства их утвердил.
Напомним, что в 2018 году в Туркменистане запланировано проведение международного ралли, по маршруту которого будут устроены веломарафон и легкоатлетический кросс.
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