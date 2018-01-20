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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мэра Махачкалы задержали по делу о продаже земли
CA-NEWS (CA) - Мэр Махачкалы Муса Мусаев задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий, подтвердили в управлении Следственного комитета по Дагестану, сообщает русская служба Би-би-си.

В пятницу днем СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ провели обыски в кабинете Мусаева и у него дома.

"Сотрудники ФСБ, а также других правоохранительных структур проводят обыски и выемку документов в администрации Махачкалы, а именно в кабинете главы города", - сказал источник Интерфакса. По его данным, обыски прошли и дома у мэра столицы Дагестана.

В дагестанском управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили, что на Мусаева завели дело по статье о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, мэр Махачкалы подписал постановление о продаже коммерческой компании участка земли, расположенного в городе. Компания заплатила за него 1,1 млн рублей, хотя "рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей", сказано в сообщении СКР.

Верховный суд Дагестана на этой неделе отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву по делу об избиении сотрудника ГИБДД, пишет Интерфакс. По версии следствия, в мае 2016 года тот оскорбил и ударил автоинспектора, сделавшего ему замечание за опасную езду.

Предшественник Мусаева на посту мэра Махачкалы Саид Амиров отбывает пожизненный срок. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным в соучастии в убийстве следователя и обстреле торгово-развлекательного комплекса в Каспийске.

Летом 2014 года тот же суд приговорил Амирова к 10 годам лишения свобода по делу о подготовке террористического акта и незаконном обороте оружия.

Амиров занимал пост мэра Махачкалы 15 лет и неофициально считался самым влиятельным человеком в Дагестане. Его задержание напоминало войсковую операцию. Он был задержан в служебном кабинете и вывезен из дагестанской столицы на вертолете.

В прошлом году Кремль сменил главу Дагестана. Вместо старожила российской политики Рамазана Абдулатипова был назначен бывший генерал МВД Владимир Васильев, который до этого возглавлял фракцию партии "Единая Россия" в Госдуме. Он стал первым русским руководителем республики в истории современной России.

Эксперты объясняли назначение Васильева врио главы Дагестана тем, что он должен стать равноудаленным от властных кланов в республике.

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