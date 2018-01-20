Опубликованы имена 49 из 52 граждан Узбекистана, погибших в ЧП в Актюбинской области

В настоящее время ведется работа по опознанию их личности. Обновленный список погибших опубликован на сайте МЧС Узбекистана.
- Норбоев Исломбек Мухедин угли
- Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич
- Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли
- Тураев Абдуназар Умаралиевич
- Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич
- Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли
- Нишонов Отабек Анвар угли
- Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли
- Нишанов Акмалжон Авазбек угли
- Умаралиев Солижон Обиджон угли
- Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович
- Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович
- Муродуллаев Боходир Акбарали угли
- Кучкаров Элмурод Шавкатович
- Мирсаидов Мирзохид Миркомилович
- Назаров Маъмуржон Махмуджонович
- Юлчибаев Комилжон Каримович
- Рахмонов Омонулло Уктамжон угли
- Валиев Мухаммадризо Бокибой угли
- Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли
- Зокиров Шохрух Тохиржон угли
- Гафуров Абдулатиф Абдумуталович
- Хамраев Иброхимжон Исмаилович
- Зарипов Ахмаджон Икромович
- Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли
- Имомадиев Вохиджон Вакосхонович
- Эсанов Абдувохид Абдуразокович
- Хатамов Кахрамон Абдуллажонович
- Сотволдиев Алишер Абдураимович
- Хамраев Иброхимжон Мавлонхонович
- Ирисов Фарход Муминжон угли
- Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич
- Марифджанов Адхамжон Акбарович
- Маърифжонов Авазбек Адхамжон угли
- Жабборов Элмурод Абдугаффор угли
- Ганижонов Даниёр Гофиржон угли
- Курбанов Гуломжон Рузибоевич
- Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли
- Набиев Бехзод Бахтиёржон угли
- Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли
- Рахмоналиев Муроджон Максудали угли
- Тошматов Турдали Турсинович
- Содиков Адахамжон Солижон угли
- Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли
- Хасанчаев Абдумалик Джабборович
- Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли
- Эминов Кахрамон Каххорович
- Турсунов Хуршидхон Усманханович
- Умаржонов Мухиддинжон Нуриддин угли.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал трагедию в Казахстане. По его словам, гибель граждан Узбекистана свидетельствует в частности об отсутствии условий трудоустройства людей на родине.
"Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас ещё много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий", – прокомментировал случившееся президент Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев отметил, что произошедшее ЧП свидетельствует о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в сфере создания рабочих мест в республике.
Как сообщают узбекские сми, президент Узбекистана прочел молитву по погибшим соотечественникам.
ЧП в Актюбинской области произошло утром 18 января. В автобусе сгорели 52 человека. Возгорание автобуса произошло на трассе Самара – Шымкент в 10 км от посёлка Калыбай, в 320 км от Актобе.
В МВД уже установили основную причину происшествия. Пассажиры сгоревшего на трассе в Актюбинской области автобуса использовали в салоне для обогрева паяльную лампу и случайно опрокинули ёмкость с бензином.