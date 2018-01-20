Опубликованы имена 49 из 52 граждан Узбекистана, погибших в ЧП в Актюбинской области

- Ночью 19 января на аэродром "Ташкент-Восточный" приземлился специальный военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС Республики Узбекистан с телами 52 граждан Узбекистана, погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области.

В настоящее время ведется работа по опознанию их личности. Обновленный список погибших опубликован на сайте МЧС Узбекистана.

Норбоев Исломбек Мухедин угли Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли Тураев Абдуназар Умаралиевич Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли Нишонов Отабек Анвар угли Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли Нишанов Акмалжон Авазбек угли Умаралиев Солижон Обиджон угли Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович Муродуллаев Боходир Акбарали угли Кучкаров Элмурод Шавкатович Мирсаидов Мирзохид Миркомилович Назаров Маъмуржон Махмуджонович Юлчибаев Комилжон Каримович Рахмонов Омонулло Уктамжон угли Валиев Мухаммадризо Бокибой угли Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли Зокиров Шохрух Тохиржон угли Гафуров Абдулатиф Абдумуталович Хамраев Иброхимжон Исмаилович Зарипов Ахмаджон Икромович Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли Имомадиев Вохиджон Вакосхонович Эсанов Абдувохид Абдуразокович Хатамов Кахрамон Абдуллажонович Сотволдиев Алишер Абдураимович Хамраев Иброхимжон Мавлонхонович Ирисов Фарход Муминжон угли Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич Марифджанов Адхамжон Акбарович Маърифжонов Авазбек Адхамжон угли Жабборов Элмурод Абдугаффор угли Ганижонов Даниёр Гофиржон угли Курбанов Гуломжон Рузибоевич Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли Набиев Бехзод Бахтиёржон угли Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли Рахмоналиев Муроджон Максудали угли Тошматов Турдали Турсинович Содиков Адахамжон Солижон угли Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли Хасанчаев Абдумалик Джабборович Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли Эминов Кахрамон Каххорович Турсунов Хуршидхон Усманханович Умаржонов Мухиддинжон Нуриддин угли.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал трагедию в Казахстане. По его словам, гибель граждан Узбекистана свидетельствует в частности об отсутствии условий трудоустройства людей на родине.

"Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас ещё много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий", – прокомментировал случившееся президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что произошедшее ЧП свидетельствует о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в сфере создания рабочих мест в республике.

Как сообщают узбекские сми, президент Узбекистана прочел молитву по погибшим соотечественникам.

ЧП в Актюбинской области произошло утром 18 января. В автобусе сгорели 52 человека. Возгорание автобуса произошло на трассе Самара – Шымкент в 10 км от посёлка Калыбай, в 320 км от Актобе.

В МВД уже установили основную причину происшествия. Пассажиры сгоревшего на трассе в Актюбинской области автобуса использовали в салоне для обогрева паяльную лампу и случайно опрокинули ёмкость с бензином.