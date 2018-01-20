В Турции 11 человек погибли и более 40 ранены в ДТП из-за животного

CA-NEWS (CA) - Перевозивший детей автомобиль попал в субботу утром в ДТП, которое, предположительно, спровоцировало выбежавшее на дорогу животное. В автобусе, который вылетел с трассы и врезался в деревья, находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время каникул.

Сообщается, что некоторых из них сопровождали родители, соо.

Согласно последним данным, 11 человек погибли, 44 получили ранения. Информации о том, сколько было детей среди жертв, пока нет. Управлявший машиной мужчина выжил, в настоящее время он находится под стражей.

Оздемир Чакаджак, губернатор провинции: «Автобус, который вез учащихся на экскурсию из Анкары в Бурсу, врезался в деревья, растущие около трассы. В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны».

По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.