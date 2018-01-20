Казахстан предложил трёхвекторную модель мира и развития в Афганистане и ЦА

- Казахстан предложил трёхвекторную модель мира и развития в Афганистане и ЦА, об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов на министерском заседании Совета Безопасности ООН под председательством Казахстана, сообщает "Казинформ".

Комплексный подход включает три направления: признание и укрепление взаимосвязи между безопасностью и развитием, региональный подход, а также успешную стратегию и скоординированный подход в рамках ООН.

"Это означает, что инвестиции в торговлю, транзит, транспорт и развитие инфраструктуры должны рассматриваться в качестве активов стабилизации. В этой связи мы убеждены в том, что проекты, осуществляемые центрально-азиатскими странами с Афганистаном, включая ТАПИ, CASA-1000 и другие проекты, связанные с железными и автомобильными дорогами, будут не только подключать друг к другу страны Центральной Азии, но и способствовать стабильности в Афганистане, созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры в регионе. Эти проекты сблизят страны и снимут потенциальную напряжённость", – сказал глава МИД РК, объясняя взаимосвязь между безопасностью и развитием.

Он отметил, что общий транснациональный характер угроз требует общего подхода и решений в их нейтрализации. В качестве примера Абдрахманов привёл совместные усилия в борьбе с терроризмом. Центральная Азия стала первым регионом, в котором разработан совместный план действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в 2011 году. На осуществление этого плана Казахстан внёс 300 тысяч долларов.

"Мы надеемся расширить сотрудничество с Афганистаном по линии совместного плана действий, в том числе в области пограничного контроля, обмена данными, борьбе с финансированием терроризма и других сферах", – отметил министр.

По его словам, Казахстан стремится использовать комплексный подход к управлению общими водно-энергетическими ресурсами Центральной Азии и призвал оптимизировать усилия многочисленных организаций, которые могут способствовать достижению целей устойчивого развития в регионе.

Также необходимо усилить координацию на пространстве всей системы ООН, отметил Кайрат Абдрахманов.

"Мы призываем доноров увеличить финансирование мира и развития в Афганистане и вокруг него, а также повысить результативность и подотчётность в том, что касается официальной помощи на цели развития. Казахстан работает над созданием Регионального хаба ООН в городе Алматы с тем, чтобы координировать поддержку и достижение целей устойчивого развития в странах региона", – сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что такой трёхвекторный подход к экономическому развитию, региональному взаимодействию и международному сотрудничеству будет служить моделью регионального мира и развития.

18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия".