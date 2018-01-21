Турция объявила о начале военной операции в Сирии

- Азия и мир, общество
- 10:15, 21 января 2018
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Как сообщается в заявлении, цели операции – защита границ Турции, обеспечение безопасности в регионе, борьба с курдским ополчением и боевиками ИГИЛ.
Президент Турции заявил, что Анкара полна решимости устранить угрозу терроризма у южных границ.
"Мы устраним террористическое зловоние вдоль турецко-сирийской границы вплоть до границы Сирии с Ираком", – пообещал Эрдоган.
При этом турецкий лидер особо подчеркнул, что Анкара не имеет ни малейшего сомнения по вопросу обеспечения территориальной целостности, независимости и дальнейшего процветания Сирии.
"Мы не ставим под сомнение демократические права сирийского народа. Наоборот, наряду с обеспечением собственной национальной безопасности мы думаем о 3,5 млн сирийских беженцев в Турции, о безопасности и будущем 13 млн собратьев, оставшихся без крова, что составляет половину населения Сирии", – сказал Эрдоган.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая авиация бомбит наблюдательные посты террористов на севере Сирии. Ударам подверглись наблюдательные пункты и объекты террористов в районе населённых пунктов Джелеме, Химдийе, Хаджлар, Фрерийе и Талль-Селлур.