Турция объявила о начале военной операции в Сирии

- Генштаб Турции объявил о начале военной операции "Оливковая ветвь", направленной против вооружённых формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии, сообщает агентство "Анадолу".

Как сообщается в заявлении, цели операции – защита границ Турции, обеспечение безопасности в регионе, борьба с курдским ополчением и боевиками ИГИЛ.

Президент Турции заявил, что Анкара полна решимости устранить угрозу терроризма у южных границ.

"Мы устраним террористическое зловоние вдоль турецко-сирийской границы вплоть до границы Сирии с Ираком", – пообещал Эрдоган.

При этом турецкий лидер особо подчеркнул, что Анкара не имеет ни малейшего сомнения по вопросу обеспечения территориальной целостности, независимости и дальнейшего процветания Сирии.

"Мы не ставим под сомнение демократические права сирийского народа. Наоборот, наряду с обеспечением собственной национальной безопасности мы думаем о 3,5 млн сирийских беженцев в Турции, о безопасности и будущем 13 млн собратьев, оставшихся без крова, что составляет половину населения Сирии", – сказал Эрдоган.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая авиация бомбит наблюдательные посты террористов на севере Сирии. Ударам подверглись наблюдательные пункты и объекты террористов в районе населённых пунктов Джелеме, Химдийе, Хаджлар, Фрерийе и Талль-Селлур.