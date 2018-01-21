В Китае заработал самый большой в мире очиститель воздуха(видео)
- Азия и мир, общество
- 11:18, 21 января 2018
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CA-NEWS (CA) - В китайском городе Сиань в тестовом режиме заработал гигантский очиститель воздуха, сообщает South China Morning Post.
Установка выполнена в форме стометровой башни. Создатели очистителя уверяют, что в мире нет его аналогов по размеру.
Как сообщается, система работает за счет тепловых станций, построенных вокруг. Попадая внутрь, воздух при нагревании солнечной энергией поднимается по башне и проходит через множество фильтров.
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