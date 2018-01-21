Северная Корея отправит на Олимпиаду в Пхенчхане 22 спортсмена

- В зимней Олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

В ходе заседания в Лозанне МОК в исключительном порядке предоставил КНДР квоту на участие в Играх., сообщает Русская служба Би-би-си.

Известно, что спортсмены из Северной Кореи примут участие в соревнованиях в трех видах спорта по пяти дисциплинам: в беговых и горных лыжах, в фигурном катании, шорт-треке и женском хоккее.

На церемонии открытия Олимпиады 9 февраля команды КНДР и Южной Кореи пройдут вместе под флагом "единой Кореи", который понесут два спортсмена - по одному от каждой страны.

По словам главы МОК Томаса Баха, спортивную делегацию КНДР будут сопровождать 24 чиновника и 21 представитель СМИ.

В объединенную женскую хоккейную команду войдут 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 из КНДР.

Как минимум три северокорейских хоккеистки должны будут выйти на лед в составе команды в каждом из матчей.

До недавнего времени к олимпийским состязаниям была допущена лишь пара северокорейских фигуристов, прошедших квалификационный отбор.

Фигуристы не подали регистрационную заявку вовремя, но МОК также разрешил им участвовать в Олимпиаде.

Об участии спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх было объявлено 9 января после переговоров между высокопоставленными делегациями Северной и Южной Кореи

Пхеньян также намерен отправить делегацию на Паралимпийские игры в марте.

В последний раз спортсмены из двух стран выходили на церемонию вместе под флагом Корейского полуострова более 10 лет назад, на зимних Играх 2006 года в Турине.