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  22 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с небоскреб

CA-NEWS (CA) - К Земле приближается астроид 2002 AJ129, размеры которого сопоставимы с небоскребом, сообщает NASA.

Ближе всего к планете небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент расстояние будет в десять раз больше расстояния между Землей и Луной. Размер астероида по разным оценкам варьируется от 0,5 до 1,2 километра, а скорость составляет около 34 километров в секунду.

Ученые подчеркивают, что хотя астроид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", вероятность его столкновения с Землей равна нулю, сообщает РИА Новости.

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