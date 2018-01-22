В Узбекистане удалось спасли нелегальных золотодобытчиков, но шахту закрыли

- В Пахтачинском районе Самаркандской области Узбекистана спасены более тридцати нелегальных золотодобытчиков, которых завалило камнями на заброшенной шахте рудника «Каракутан» Навоийского горно-металлургического комбината. Сотрудники МЧС Самаркандской области закрыли шахту, передает centralasian.org.

По словам одного из сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана по Самаркандской области, местные жители не сообщили об этом инциденте, боясь ответственности за незаконную деятельность. "Когда наши сотрудники прибыли на место, выяснилось, что 17 января из заброшенного рудника было поднято тело одного нелегального золотодобытчика, еще трое получили повреждения, однако в больницу они не обратились. После того, как наши сотрудники удостоверились в том, что в шахте никого не осталось, они закрыли проход бульдозером, – сказал он.

Как сообщил друг одного из спасенных нелегальных золотодобытчиков, причиной трагедии на заброшенной шахте стало падение природного пласта.

– По словам моего друга, они спустились в похожую на лабиринт шахту длиной 200-300 метров. Ребята хотели выкопать руду. Эта шахта была заброшенной, производство работ там было завершено. Но перед уходом рабочие распылили там слезоточивое вещество. Нелегальные золотодобытчики были в масках. Государственные рабочие установили в шахте природный пласт. Один из золотодобытчиков сломал его и хотел выкопать руду. Однако произошло обрушение породы. Кого-то завалило, кто-то успел отбежать. Потом всех этих ребят смогли спасти. Однако двое нелегальных золотодобытчика погибли. Говорят, что один из них был жителем села «Тома», второй – села «Султанабад», – сказал житель Пахтачинского района.

Однако представители местных властей не подтвердили гибель второго нелегального золотодобытчика.

Выкопанные золотоносные руды промывают в подпольных цехах в городке Зиявуддин, поселке «Черемушки» и кишлаке «Карнок-ота» в Самаркандской области. Затем их продают неизвестным лицам, прибывшим из Ташкента. По оценкам местных властей, около половины жителей Пахтачийского района нелегально добывают золото в связи с высоким уровнем безработицы.