ПИВТ обвинили в отправке таджикистанцев в Сирию

- Правительственное агентство «Ховар» опубликовало материал, в котором руководство запрещенной в стране Партии исламского возрождения обвиняется в отправке молодых таджикистанцев на войну в Сирию.

В статье, опубликованной 21 января, говорится, что большинство таджиков, которые были отправлены ПИВТ в Сирию, убиты и "их кровь останется на совести руководства партии". Авторы статьи дают краткий обзор истории ПИВТ, деятельность которой была запрещена в стране в сентябре 2015 года. Далее приводятся имена соотечественников, которые отправились на Ближний Восток при поддержке этой партии.

Упоминается имя 35 летнего жителя Спитаменского района Согдийской области Сайфиддина Таджибаева, который, как отмечают авторы статьи, возглавлял районную ячейку ПИВТ, а ныне он один из главарей террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в Сирии.

В материале отмечается, что Сайфиддин Таджибаев является лидером узбекской общины в этой террористической организации и любыми способами вербует молодежь Таджикистана и Узбекистана в ряды группировки. В Сирии находится также его брат Иброхим Ином.

В статье упоминается также имя Шоисты Мамадшеховой, 40-летней жительницы Спитаменского района, которая ранее возглавляла женское отделение районной ячейки ПИВТ. «Она была завербована членом террористической организации «Исламское движение Узбекистана» Фаррухом Шодмоновым, и отправилась в Северный Вазиристан Пакистана вместе с двумя своими сыновьями», - говорится в материале.

Между тем руководство ПИВТ, которое находится за пределами страны, никогда не признавало факт причастности к экстремистам или поддержки террористических групп.