В столице Афганистана в результате атаки на отель погибли как минимум 14 иностранцев (видео)

CA-NEWS (CA) - Вооруженная группа напала в Кабуле на отель класса люкс «Интерконтиненталь», где часто останавливаются приехавшие в страну иностранцы, сообщает Би-би-си.

18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Дониша.

В числе опознанных девять украинцев, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию Кабула. МИД Украины пока подтвердил гибель только шестерых своих граждан, сообщает «Интерфакс». По данным BBC, жертвами атаки также стали четверо афганцев, один немец, один грек и один казах. Еще два человека пока не опознаны.

По данным Министерства иностранных дел Казахстана, погиб гражданин РК, 1978 года рождения. В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на родину.

Шестеро вооруженных людей ворвались в отель, убили некоторых постояльцев гостиницы и взяли в заложники остальных. Операция по освобождению продолжалась около 17 часов, сообщает Tolo News. Из отеля были эвакуированы 150 человек, пишет Associated Press.

Атака началась 20 января примерно в 21:00 по местному времени. Ворвавшиеся в отель стреляли по постояльцам и взрывали гранаты.

Талибы взяли на себя ответственность за нападение, в результате которого также пострадали шесть человек, в том числе три сотрудника полиции.

Гостиница «Интерконтиненталь» - одна из самых известных в Кабуле, здесь часто останавливаются приезжающие из стран Запада. Здание отеля расположено на вершине холма в западной части города и обычно усиленно охраняется.