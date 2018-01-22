РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава МИД Беларуси подверг критике инициативу Назарбаева провести в Астане переговоры по Украине
CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высмеял и подверг критике предложение казахстанского лидера провести в Астане мирные переговоры по Украине, которые раньше проводились в Минске. Макей в своем заявлении 19 января сказал, что перенос переговоров на новое место ничего не изменит.

«Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», - сказал Макей. Он заявил, что Беларусь, в отличие от других, «за лаврами миротворца не гонится».

В заявлении Кремля между тем говорится, что приверженность Минским соглашениям, достигнутым в 2015 году, важнее, чем место проведения переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Заявления Минска и Москвы появились после того, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик, и предложил свою страну в качестве новой площадки для переговоров. Назарбаев в ходе своего визита в США заявил, что тема Украины обсуждалась во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом, и добавил, что Трамп предложил перенести переговоры в другую точку.

В Минске прошло несколько раундов переговоров, направленных на урегулирование ситуации в Украине, где в вооруженном конфликте между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами с весны 2014 года погибло более 10 тысяч человек.

print
Комментарии (4)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
аватар
tusha
11:56, 22 января 2018
а, как же евразэс? все же амеры вбивают клин потихаря в евразес. а, у баурского хана действительно погоня за лаврами миротворца идет.
Нет аватара
Nem1roff
10:59, 22 января 2018
Назарбаев Понтокрыл
Нет аватара
supermanman
10:44, 22 января 2018
lagmanshow
Придурок ты
Нет аватара
lagmanshow
10:06, 22 января 2018
Когда будут похороны старого пердуна?
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×