Глава МИД Беларуси подверг критике инициативу Назарбаева провести в Астане переговоры по Украине

- Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высмеял и подверг критике предложение казахстанского лидера провести в Астане мирные переговоры по Украине, которые раньше проводились в Минске. Макей в своем заявлении 19 января сказал, что перенос переговоров на новое место ничего не изменит.

«Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», - сказал Макей. Он заявил, что Беларусь, в отличие от других, «за лаврами миротворца не гонится».

В заявлении Кремля между тем говорится, что приверженность Минским соглашениям, достигнутым в 2015 году, важнее, чем место проведения переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Заявления Минска и Москвы появились после того, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик, и предложил свою страну в качестве новой площадки для переговоров. Назарбаев в ходе своего визита в США заявил, что тема Украины обсуждалась во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом, и добавил, что Трамп предложил перенести переговоры в другую точку.

В Минске прошло несколько раундов переговоров, направленных на урегулирование ситуации в Украине, где в вооруженном конфликте между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами с весны 2014 года погибло более 10 тысяч человек.