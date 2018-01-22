15-летняя алматинская школьница родила ребенка

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 15-летняя ученица одной из школ родила ребенка. Малыш появился на свет в результате отношений с 22-летним молодым человеком, сообщает телеканал Almaty.

Закончив девятый класс, молодая мама оставила школу и вышла замуж за отца ребенка. Однако парню не удалось понянчиться с первенцем - он был задержан сотрудниками полиции.

В свою очередь родственники просят, чтобы эту ситуацию органы правопорядка оценили с пониманием в связи с национальными традициями и обычаями, а не преследовали молодого отца - опору и надежду семьи.



