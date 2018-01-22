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  22 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане из-за морозов отменены занятия, приостановлено движение пригородных маршрутов

CA-NEWS (KZ) - В Астане из-за сильных морозов 22 января отменены занятия для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей. Об этом сообщило управление образования столицы Казахстана.

Кроме того, по данным акимата города, товарищество с ограниченной ответственностью «Астана LRT» сообщило о приостановлении пригородных маршрутов в связи с погодными условиями.

«Из Астаны по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта дороги закрыты. О возобновлении движения данных маршрутов сообщим дополнительно», - проинформировали в ситуационном центре РГП «Казахавтодор».

Утром температура воздуха достигала -34 градусов по Цельсию, в полдень – -36 градусов.

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