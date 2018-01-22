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  22 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Актау и Атырау устроили давку во время бесплатной акции (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Актау горожане устроили давку из-за акции на ледовом катке, сообщает "Лада". Один из казахстанских банков сделал подарок местным жителям в виде бесплатного катания на коньках. Это вызвало столпотворение в торгово-развлекательном центре "Актау".

Один из организаторов акции признался, что они не ожидали такого большого потока желающих покататься бесплатно. Всех посетителей пропускали в порядке очереди. Но из-за большого количества желающих возникла давка.

Подобная картина, со слов организаторов, наблюдается уже второй день. Прокат коньков бесплатный. Каждые полчаса на лед запускали группу из 30 человек, пишет Tengrinews.kz.

Помимо Актау, аналогичная акция проходит еще в 19 городах страны. Как сообщает "Мой Город", давка из-за бесплатного катания произошла также в Ледовом дворце в Атырау.

Выяснилось, что бесплатно кататься пускали только со своими коньками, прокат коньков оплачивался отдельно. Но даже платных коньков не хватило на большую толпу желающих покататься.

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Комментарии (3)
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Robinguuud
11:10, 22 января 2018
Ой да и у нас полно баранов
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Anarku1ova
10:50, 22 января 2018
Во дурдом...как за хлебом..))))))))
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мэт
10:18, 22 января 2018
Жапайы казактар.
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