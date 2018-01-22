Недобитые в Сирии джихадисты стекаются в Центральную Азию, в том числе на север Афганистана, - глава МИД РФ

- Недобитые в Сирии джихадисты стекаются в Центральную Азию, в том числе на север Афганистана. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии.

"Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГ, которое формирует плацдарм для реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии "халифата", - цитирует его слова ТАСС.

"При явном попустительстве, а иногда и прямой поддержке внешних и местных спонсоров под "знамена" игиловцев стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых в Сирии джихадистов, - обратил внимание глава МИД РФ. - Они открыто провозглашают своей целью свержение легитимных властей центральноазиатских государств, распространение своего влияние на все евразийское пространство".

Министр отметил, что международный терроризм в стране подпитывает наркопроизводство, беспрецедентный рост которого наблюдался в 2017 году.

"В ушедшем году наблюдался беспрецедентный рост афганского наркопроизводства", - сказал он.

"Необходимы срочные меры по пресечению этой угрозы, которая подпитывает международный терроризм, подрывает стабильность государств, здоровье молодого поколения, провоцирует преступность и коррупцию", - подчеркнул глава МИД РФ.

Москва выступает за скорейшее начало прямых переговоров между Кабулом и талибами на основе критериев, выработанных ООН, отметил он.

"Последовательно выступаем за скорейшее начало на основе одобренных СБ ООН критериев прямых переговоров между правительством Исламской Республики Афганистан и движением талибов в интересах прекращения братоубийственной войны", - отметил он.

В свою очередь глава МИД РФ пообещал, что Москва продолжит помогать Афганистану в укреплении боеспособности вооруженных сил и подготовке кадров для правоохранительных органов.

"Продолжаем оказывать Кабулу помощь в подготовке национальных гражданских и правоохранительных кадров, в укреплении боеспособности вооруженных сил Афганистана", - подчеркнул министр.

При этом глава дипведомства РФ подчеркнул, что попытки достичь урегулирования афганской проблемы силовым путем неэффективны.

"Опыт последних 20 лет наглядно демонстрирует неэффективность попыток решения имеющихся в Афганистане проблем силовым путем, - отметил он. - На повестке дня принятие практических шагов по запуску процесса национального примирения на основе соответствующих резолюций СБ ООН. Руководствуясь этими соображениями, мы во взаимодействии с партнерами и единомышленниками инициировали диалог в рамках Московского формата, возобновили работу контактной группы "ШОС - Афганистан", развиваем партнерство Афганистана с ОДКБ".

По словам Лаврова, важным фактором стабилизации Афганистана "должно стать обеспечение устойчивого социально-экономического развития". "Свой вклад в общие усилия могут внести Евразийский экономический союз и СНГ, открывая Афганистану емкий перспективный рынок", - отметил Лавров.

Он обратил внимание, что РФ "открыта для многостороннего сотрудничества по реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов", включая проекты газопровода TAPI (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия) и энергомоста Центральная Азия - Южная Азия (CASA-1000).

Министр также добавил, что Россия приветствует инициативу Узбекистана по созыву весной 2018 года конференции по афганскому урегулированию.