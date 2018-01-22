Заседание рабочей группы по статусу Каспия планируется провести в феврале

- Заседание рабочей группы по определению правового статуса Каспия планируется в феврале, необходимо завершить технические доработки, сообщил в субботу замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

"Необходимо завершить технические доработки по согласованному тексту проекта конвенции на английском языке, в том числе, и в других текстах. В этой связи будет заседание рабочей группы. Возможно, в феврале", - цитирует его слова РИА Новости.

В декабре в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. Предыдущая встреча в этом формате прошла в июле 2016 года в Астане.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.