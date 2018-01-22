Заседание рабочей группы по статусу Каспия планируется провести в феврале

- Туркменистан, политика
- 10:28, 22 января 2018
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"Необходимо завершить технические доработки по согласованному тексту проекта конвенции на английском языке, в том числе, и в других текстах. В этой связи будет заседание рабочей группы. Возможно, в феврале", - цитирует его слова РИА Новости.
В декабре в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. Предыдущая встреча в этом формате прошла в июле 2016 года в Астане.
Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.