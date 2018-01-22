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  22 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистан прибыла делегация парламента Грузии
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан с официальным визитом прибыла делегация Грузии во главе с председателем парламента И.Кобахидзе, сообщило УзА.

Члены грузинской делегации начали свой визит с посещения Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

На переговорах речь шла о перспективах развития сотрудничества между Узбекистаном и Грузией в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, транспортно-логистической сферах и формирования транзитных коридоров.

И.Кобахидзе подчеркнул, что развивающаяся экономика Грузии, в частности, позитивные тенденции в сферах туризма, фармацевтики, пищевой промышленности, позволяют наладить взаимовыгодное сотрудничество.

На встрече были высказаны предложения о проведении бизнес-форумов и консультаций деловых кругов в целях укрепления торгово-экономических, инвестиционных связей между Узбекистаном и Грузией.

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