Саудовская Аравия вкладывает инвестиции в проект ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Саудовская Аравия направляет значительные инвестиции в проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Как сообщил на заседании правительства вице-премьер, курирующий сферу ТЭК, Максат Бабаев, в соответствии с договорённостями, достигнутыми в мае 2016 года, финансовые средства для ТАПИ выделены Саудовским фондом развития.

Как сообщает пресс-служба президента, Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав информацию, констатировал поступательную динамику реализации проекта ТАПИ, претворение в жизнь которого, имеет важное значение в контексте формирования новой архитектуры глобальной энергетической безопасности, создания условий для всеобщего устойчивого развития.

Как отметил Бердымухамедов, строительство газопровода ТАПИ, по которому будут осуществляться долгосрочные поставки природного газа в крупнейшие страны Юго-Восточной Азии, придаст мощный импульс экономическому развитию региона, будет содействовать решению вопросов социального и гуманитарного характера, укреплению мира и стабильности.

Было подчёркнуто, что уже в этом году начнётся прокладка афганского участка трубопровода, а также ряда других объектов, призванных стать частью инфраструктуры новой энергетической магистрали.

По словам главы государства, инвестиции, выделенные Саудовским фондом развития, свидетельствуют о большом интересе к строительству ТАПИ зарубежных инвесторов, которые высоко оценивают актуальность и потенциал этого проекта, его прибыльность и окупаемость.

«Туркменистан и Саудовская Аравия входят в число государств мира, обладающих колоссальными запасами природных ресурсов, что создаёт благоприятные условия для расширения межгосударственного сотрудничества как в сфере ТЭК, так и в других отраслях», - сказал глава государства.