Главы МИД Таджикистана и Казахстана обсудили укрепление многосторонних отношений обеих стран в рамках ООН

- 19 января в Нью-Йорк на полях министерских дебатов Совета Безопасности ООН по Афганистану и Центральной Азии состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова с министром иностранных дел Республики Казахстан Кайратом Абдрахмановым.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений между Таджикистаном и Казахстаном, а также укреплению многосторонних отношений обеих стран в рамках ООН.

Также в этот день Сироджидин Аслов провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН и руководителем Бюро ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана с контртеррористическими подразделениями ООН и обменялись мнениями о перспективах совместных действий в этом направлении.