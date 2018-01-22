Главы МИД Таджикистана и Казахстана обсудили укрепление многосторонних отношений обеих стран в рамках ООН
- Таджикистан, политика
- 10:49, 22 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - 19 января в Нью-Йорк на полях министерских дебатов Совета Безопасности ООН по Афганистану и Центральной Азии состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова с министром иностранных дел Республики Казахстан Кайратом Абдрахмановым.
Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений между Таджикистаном и Казахстаном, а также укреплению многосторонних отношений обеих стран в рамках ООН.
Также в этот день Сироджидин Аслов провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН и руководителем Бюро ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана с контртеррористическими подразделениями ООН и обменялись мнениями о перспективах совместных действий в этом направлении.
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