Казахстанский саночник получил лицензию на Олимпиаду в Пхенчхане

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский саночник Никита Копыренко получил право выступить на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Официальное подтверждение об его участии на ОИ-2018 пришло Национальному Олимпийскому комитету, сообщили в НОК РК.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля. Соревнования по санному спорту проходят в четырех дисциплинах: одноместные сани (мужчины), двухместные сани (мужчины), одноместные сани (женщины) и командная эстафета.