Компания Visa ответила на жалобы туркменистанцев на неработающие за рубежом карты

CA-NEWS (TM) - Все правила, регулирующие использование банковского счета физического лица, устанавливаются банком в соответствии с требованиями действующего законодательства. Компания Visa не может вмешиваться в установленные правила, говорится письменном ответе директора по корпоративным коммуникациям Visa, в странах CНГ и Юго-Восточной Европе Анны Сердюк на запрос туркменской службы радио «Азатлык».

Ранее, сообщалось, что туркменистанцы, находящиеся за пределами страны оказались в затруднительном положении из-за ограничений, введённых государственным Внешэкономбанком, на использование платёжных карт Visa.

Платёжные карты Visa широко используются туркменистанцами, выезжающими за границу, а также семьями, чьи дети обучаются в вузах за пределами страны.

Как рассказали туркменистанцы, выехавшие в европейские страны и Турцию на данный момент не только нельзя снять наличные с банкомата, но туркменскими картами Visa также невозможно оплатить покупки или услуги.

Трудности с платёжными картами Visa для туркменистанцев существуют уже давно. Но начиная с декабря 2017 держатели карт, выезжающие за пределы Туркменистана не могут ни снять наличность, ни оплатить товары и услуги.

«Мы не взаимодействуем напрямую с держателями карт, не управляем счетами, не устанавливаем кредитные лимиты, а также не предоставляем денежные займы. Visa не является финансовым учреждением», - отмечается в тексте компании Visa.

«Все правила, регулирующие использование банковского счета физического лица, устанавливаются банком в соответствии с требованиями действующего законодательства. Компания Visa не может вмешиваться в установленные правила».

«В свою очередь компания Visa обеспечивает, чтобы использование нашей сети VisaNet осуществлялось в законном порядке и в соответствии с применимым законодательством, например законодательством о противодействии отмыванию денежных средств», - отмечается в заявлении.

«Мы подчеркиваем, что любые решения, касающиеся деятельности финансовых учреждений, их продуктов и услуг, в том числе счетов, являются исключительно ответственностью финансовых учреждений. Общее финансовое регулирование страны является компетенцией соответствующих органов финансового регулирования», - подчеркивается в сообщении.

«Компания Visa регулярно встречается с банками-партнерами и регуляторными органами, чтобы оказать содействие в эффективном использовании нашей сети VisaNet с целью обеспечить устойчивый рост электронных платежей. Мы продолжаем обрабатывать транзакции в Туркменистане и зарубежом в полном объеме», - заключают в компании.