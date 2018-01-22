В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД стран Центральной Азии и США в формате «С5+1»

CA-NEWS (TM) - Встреча глав МИД стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и США в формате С5 +1 состоялась в Нью-Йорке, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

По данным внешнеполитического ведомства, Узбекистан на встрече был представлен главой МИД Абдулазизом Камиловым, Казахстан - министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, Кыргызстан - главой внешнеполитического ведомства Эрланом Абдылдаевым, Таджикистан - главой МИД Сироджидином Асловым. Туркменистан на встрече представлял постпред республики при ООН Аксолтан Атаев, США - заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Стороны обсудили вопросы укрепления региональной безопасности и противостояния современным вызовам и угрозам, отметили в МИД Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, встреча состоялась 18 января в Нью-Йорке в преддверии заседания Совета Безопасности ООН по проблемам Афганистана и стран Центральной Азии.

«Дипломаты договорились активизировать пятистороннее взаимодействие для совместного решения региональных вопросов. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества. Министры обсудили календарь внешнеполитических мероприятий стран Центральной Азии на 2018 год», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, главы делегаций указали на то, что по многим вопросам региональной и международной повестки дня позиции стран Центральной Азии близки или совпадают. Также дипломаты подчеркнули приверженность всех центральноазиатских государств развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном.

«По итогам встречи достигнута договоренность активизировать пятистороннее взаимодействие по выработке совместных решений региональных вопросов на основе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества», - заключили в МИД.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США установили формат взаимодействия «С5+1» в конце сентября 2015 года для обсуждения региональных вопросов.