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  22 января 2018
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В Астане прошел массовый забег на коньках

CA-NEWS (KZ) - В Астане 21 января прошли соревнования по скоростному бегу на коньках, сообщает пресс-служба столичного акимата.

На льду Ишима состоялось массовое конькобежное состязание на длинные дистанции, в котором приняли участие более 120 человек.

Состязания проводились в два этапа: по одному для каждой категории – мужчины и женщины. Все участники одной категории стартовали одновременно.

Победителями среди мужчин стали Диас Кунтуаров (I место), Куттыбек Турапбаев (II место) и Сергей Коломин (III место). Среди женщин – Мария Буторина (I место), Дарья Нитейская (II место) и Мерей Маратова (III место).

Призеры были награждены кубками, дипломами и денежными призами. Обладатели третьего места получили сертификат на сумму 20 тыс. тенге, второго – 30 тыс. тенге и первого – 50 тыс. тенге.

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