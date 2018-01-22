Назначен исполнительный директор «Rio Tinto» в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Дул Мунхтушиг назначен исполнительным директором «Rio Tinto» в Монголии и будет управлять её новым офисом в Улан-Баторе, сообщает Монцамэ.

Компания «Rio Tinto» открывает свой новый офис в Улан-Баторе для расширения и укрепления сотрудничества с Монголией, в котором будут работать более 80 монголов.

Мунхтушиг отметил, что рад управлять компанией, которая стремится стать надежным партнером Монголии. «Rio Tinto» вкладывает значительные средства в Монголию через «Оюу толгой» и стремится налаживать долгосрочные эффективные отношения с Монголией. Я рад, внести вклад в определение и руководство инвестиционной политикой «Рио Тинто» в Монголии», - сказал он.

Новый офис будет поддерживать деятельность технологического центра и программы по разведке «Рио Тинто» и сосредоточивать внимание на укрепление отношений со всеми партнерами в Монголии.

По словам ответственных лиц, Мунхтушиг будет работать в тесном взаимодействии с командой исполнительного директора компании «Оюу толгой» Армандо Торреса.

Напомним, Turquoise Hill - канадская компания «Тёркиз Хил Ресорс», дочка Rio Tinto, владеет 66% акций разрабатываемого монгольского месторождения Оюу Толгой.

Данная компания также ведет геологические работы в Узбекистане и Казахстане.

Оюу Толгой занимает третье место в мире среди крупнейших месторождений меди и шестое место в мире по запасам золота. Разработка ведется как открытым (карьеры), так и в подземным (шахты) способами. Месторождение, открытое в 2001 году, находится в пустыне Гоби примерно в 550 километрах от столицы Монголии Улан-Батора. Компании Turquoise Hill Resources (ранее Ivanhoe Mines) и Rio Tinto подписали в 2009 году соглашения с правительством Монголии о долгосрочном сотрудничестве и инвестициях.