Одноклассники Ислама Каримова почтили его память

- В честь 80-летия со дня рождения Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях Самаркандской области проводятся духовно-просветительские мероприятия.

В мероприятии, состоявшемся в общеобразовательной школе №21 Самарканда, в которой обучался И.Каримов, приняли участие учителя и учащиеся, жители махалли, представители городской общественности, сообщило ИА "Жахон".

Одноклассники Ислама Каримова Ш.Шаропов, Ю.Биленко рассказали о детстве, школьных годах этого великого человека, его искреннем отношении к учителям и одноклассникам.

"Мы росли в одной махалле, вместе ходили в одну школу, - говорит Т.Ахмеджонов. - Ислам Каримов с детства каждую работу выполнял согласно тщательно продуманному плану, после уроков посещал различные кружки. Даже в дни летних каникул не расставался с книгой. Мы гордимся тем, что учились в одной школе с таким великим человеком, были его современниками. Ислам Каримов живет в сердцах не только друзей и жителей махалли, но и всего народа Узбекистана".

На мероприятии учащиеся школы выступили с творческой программой и прочитали стихи, посвященные жизни и деятельности Ислама Каримова.

На фото: 17 летний Ислам Каримов (первый справа в первом ряду) вместе с одноклассниками. Самарканд, 1955 год.