Одноклассники Ислама Каримова почтили его память

- Узбекистан, общество
- 11:43, 22 января 2018
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В мероприятии, состоявшемся в общеобразовательной школе №21 Самарканда, в которой обучался И.Каримов, приняли участие учителя и учащиеся, жители махалли, представители городской общественности, сообщило ИА "Жахон".
Одноклассники Ислама Каримова Ш.Шаропов, Ю.Биленко рассказали о детстве, школьных годах этого великого человека, его искреннем отношении к учителям и одноклассникам.
"Мы росли в одной махалле, вместе ходили в одну школу, - говорит Т.Ахмеджонов. - Ислам Каримов с детства каждую работу выполнял согласно тщательно продуманному плану, после уроков посещал различные кружки. Даже в дни летних каникул не расставался с книгой. Мы гордимся тем, что учились в одной школе с таким великим человеком, были его современниками. Ислам Каримов живет в сердцах не только друзей и жителей махалли, но и всего народа Узбекистана".
На мероприятии учащиеся школы выступили с творческой программой и прочитали стихи, посвященные жизни и деятельности Ислама Каримова.
На фото: 17 летний Ислам Каримов (первый справа в первом ряду) вместе с одноклассниками. Самарканд, 1955 год.