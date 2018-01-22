Павлодарский НПЗ сможет производить реактивное топливо, - Минэнерго

CA-NEWS (KZ) - Павлодарский нефтеперерабатывающий завод начнет производить авиакеросин, сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев 22 января на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, в настоящее время авиакеросин производит только Шымкентский НПЗ, его мощность составляет 300 тыс. тонн.

«Это исторически так получилось. Два других НПЗ не производят керосин, так как там нет оборудования по очистке от серы. Это 50% потребления керосина в целом нашими авиакомпаниями. Самый большой потребитель – «Эйр Астана», - сообщил глава ведомства.

«В этому году мы предполагаем, что не 50% будем закрывать: в связи с модернизацией Павлодарский НПЗ готов производить авиакеросин, их куча разных. У нас на рынке был старый стандарт, советский, потом российский ТС-1. Атырауский и Павлодарский НПЗ должны производить Jet-A, но его очень долго сертифицировать, это может до года занять. Поэтому мы, скорее всего, сделаем стандарт РТ, реактивное топливо. И тогда 2 завода смогут со второго квартала до 70-75% потребления закрыть», - сказал К.Бозумбаев.