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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон утвердил эмблему Года развития туризма и народных ремесел
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил в понедельник эмблему «Года развития туризма и народных ремесел» с целью всестороннего развития данной инициативы, сообщает пресс-службы главы РТ.

Символ «Года развития туризма и народных ремесел» имеет округлую форму, окаймленную кольцами цветов Государственного флага. Вокруг эмблемы надписи «2018 Год развития туризма и народных ремесел» на таджикском и английском языках.

В середине эмблемы запечатлены горы Таджикистана на пике, одной из которых изображено знак вечности, широко используемый таджикскими ремесленниками.

Министерства и ведомства, организации и учреждения, органы власти на местах, средства массовой информации могут широко использовать эмблему «Года развития туризма и народных ремесел».

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