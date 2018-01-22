Зарезавший девушку в супермаркете Уфы гражданин Узбекистана скончался в больнице

CA-NEWS (UZ) - 26-летний уроженец Узбекистана Али, которого обвиняли в убийстве девушки, так и не сядет на скамью подсудимых. Мужчина умер в уфимской больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщил источник в следственных органах, сообщили уфимские СМИ.

Напомним, кровавая драма разыгралась 20 декабря в магазине «Победа» в микрорайоне Черниковка города Уфы. Поздно вечером в помещение забежала девушка, следом в магазин ворвался разъяренный мужчина. Со словами: «Ты никому не достанешься» он накинулся на нее с ножом.

— Обвиняемый нанес жертве одиннадцать ножевых ранений, — позже сообщили следователи.

От полученных травм 23-летняя девушка скончалась на месте. А душегуб попытался свести счеты с жизнью. Мужчину реанимировали медики и отвезли в больницу. Стало известно, что убитую девушку звали Шахноза. С Али она познакомилась в интернете. После пары месяцев общения ухажер предложил девушке выйти замуж, но получил отказ. Это и стало причиной преступления.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Башкортостану информацию подтвердили. «Подозреваемый скончался в больнице. Назначена судмедэкспертиза для установления его точной причины смерти», — прокомментировали в ведомстве. Подозреваемого все это время охраняли в больнице.