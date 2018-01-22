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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане в этом году будут открыты 10 объектов возобновляемых источников энергии, - министр

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в 2018 году начнет функционировать международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов «Энергия будущего». Об этом 22 января на пресс-конференции в правительстве сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

По его словам, многие международные банки развития приняли решение инвестировать только в зеленые проекты, поэтому центр будет работать на привлечение инвестиций именно в эту сферу.

«Я встречался с представителями компаний, которые инвестируют в зеленую энергетику, и они с нетерпением ждут, когда центр начнет работать в полной мере. Мы планируем, что до конца первого полугодия мы четко развернем его на базе одного из акционерных обществ, которое предполагалось приватизировать, но мы переформатируем его работу и подпишем соответствующие соглашения», - сказал глава ведомства.

Качественные изменения, отметил он, запланированы и на рынке зеленой энергии. «Рынок возобновляемой энергии ежегодно растет. В 2017 году выработано1,1 млрд кВт/ч, что на 22% больше уровня 216 года. Сектор ВИЭ растет опережающими темпами: почти в 3 раза больше традиционной электроэнергетики. Цель на 2018 год - 1,7 млрд кВт/ч. В текущем году планируется открыть 10 объектов ВИЭ общей мощностью 123 МВт, в 2017 году ввели 5 объектов», - рассказал К.Бозумбаев.

По его данным, в апреле-октябре будут проведены международные аукционные торги для объектов ВИЭ суммарной мощностью около 1ГВт.

«По прогнозам, это позволит привлечь в зеленую энергетику от 1,5 до 2 млрд долларов. При успешном проведении аукционов мы решим две задачи: снижение стоимости электроэнергии и привлечение передовых технологий в ВИЭ», - отметил министр.

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