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  23 января 2018
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Facebook пообещал пользователям высокое качество новостей

CA-NEWS (CA) - Компания Facebook начинает процесс приоритизации сообщений «заслуживающих доверие» средств массовой информации в ее ленте новостей, включающих обычные посты. Это будет делаться для борьбы с «сенсационализмом» и «дезинформацией». Об этом заявил глава Facebook – Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

«В современном мире слишком много погони за сенсациями, дезинформации и поляризации», - написал Цукерберг. Чтобы справиться с этими проблемами, компания решила создать ощущение «общей почвы». Для этого руководство решило не отбирать новости для потребителей и не нанимать экспертов со стороны, которые бы проверяли их подлинность, а предоставить оценку достоверности пользователям.​

В ходе опросов о качестве обслуживания Facebook будет спрашивать зарегистрированных в нем людей, знакомы ли они с тем или иным источником новостей, а также, насколько они ему доверяют, рассказал Цукерберг в посте, опубликованном 20 января.

Цукерберг отметил, что согласно новой политике компании собственно новости в ленте будут занимать не 5, а 4%. Он назвал одним из главных усовершенствований «высокое качество новостей». Цукерберг пообещал: «Мы начинаем со следующей недели с проверенных источников». «Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять», - написал он.

Глава Facebook объяснил это тем, что в современном мире социальные медиа позволяют распространять новости со скоростью, недоступной раньше, увеличивают поляризацию и дезинформацию. Чтобы справиться с этими проблемами, компания решила создать ощущение «общей почвы». Для этого руководство решило не отбирать новости для потребителей и не нанимать экспертов со стороны, которые бы проверяли их подлинность, а предоставить оценку достоверности пользователям.

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