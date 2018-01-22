Cамолет Bombardier осуществил демонстрационный полет над Ташкентом (фото)

CA-NEWS (UZ) - В Международном аэропорту города Ташкента имени Ислама Каримова прошла встреча специалистов Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» и представителей компании Arcos Jet и Bombardier Business Aircraft. В рамках встречи были обсуждены перспективы сотрудничества. Программа включала и демонстрационный полёт самолета Bombardier над Ташкентом, сообщила пресс-служба НАК.

"Мы впервые в Узбекистане и рады приглашению со стороны Uzbekistan Airways, - отметила региональный вице-президент компании Bombardier Business Aircraft по Восточной Европе, России и стран СНГ Валерия Колючая. – Надеюсь, что сотрудничество компаний в сфере развития бизнес-авиации даст свои положительные результате уже в самой ближайшей перспективе".

В рамках рабочей встречи была проведена презентация самолёта Bombardier. Участники ознакомились с его техническими характеристиками и авиационными возможностями.

"Это первый опыт работы с Узбекскими авиалиниями, и мы надеемся, что сотрудничество станет платформой, которая послужит устойчивому развитию деловой авиации в регионе, – говорит управляющий партнёр Arcos Jet Михаил Аленкин. – Такой сервис повсеместно востребован и имеет свои перспективы. Со своей стороны мы готовы предложить узбекским коллегам новые, весьма привлекательные возможности, начиная от поставки и покупки воздушных судов, их эксплуатации и коммерческой загрузки. Мы с радостью будем готовы поделиться своим опытом с нашими узбекскими коллегами. Думаю, что совместная работа поможет иностранным инвесторам и бизнесменам Узбекистана доставлять свою продукцию на внешние рынки и находить новых бизнес-партнеров".

По итогам переговоров было решено разработать и утвердить план совместных действий НАК и бизнес-партнеров.