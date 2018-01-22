В Казахстане родителей более ста школьниц убедили снять платки

- Власти Актюбинской области рапортуют о результатах кампании по обеспечению «соблюдения требований к школьной форме в городских учреждениях образования».

Пресс-служба акимата Актюбинской области сообщила 20 января, что по результатам «систематической информационно-разъяснительной работы» с начала месяца родителей по крайней мере 123 школьниц удалось убедить не отправлять дочерей в школу в платках. По официальным данным, в начале года в регионе насчитывалось 340 школьниц, приходивших на занятия в платках.

Во второй половине учебного года после того, как участились случаи недопущения учениц на занятия из-за ношения платков, некоторые родители согласились с требованиями администраций школ обеспечить соблюдение школьной формы, сняв платки с дочерей. Однако есть и те, кто продолжают настаивать на том, чтобы дочери посещали занятия в платках. «Остаются 307 учениц, не соблюдающих требования к школьной форме», — говорится в распространенном акиматом сообщении.

Ранее группа родителей обратилась с иском к руководству школ «в связи с нарушением конституционных прав детей». Судебные слушания по этому делу намечены на 22 января в суде города Актобе.

В декабре суд в Астане отказал в удовлетворении требований десятков родителей из Западного Казахстана признать незаконным пункт приказа министра образования и науки о требованиях к обязательной школьной форме, по которому запрещается «включение элементов одежды религиозной принадлежности в школьную форму».