Госбанк Монголии сократил 30 вакансий Совета директоров
CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурельсух объявил о своем намерении внести изменения, чтобы уменьшить массивную структуру государственного аппарата и повысить качество и производительность государственных служащих, сообщает местный портал Gogo.
В связи с этим решением Совет директоров Государственного банка Монголии на своем заседании в пятницу, 19 января решил сократить вакансии директоров на 50%.
Государственный банк насчитывал в общей сложности 70 директоров. По решению Совета число директоров сократилось до 40, при этом в общей сложности 30 директоров были уволены.
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