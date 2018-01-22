Госбанк Монголии сократил 30 вакансий Совета директоров

- Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурельсух объявил о своем намерении внести изменения, чтобы уменьшить массивную структуру государственного аппарата и повысить качество и производительность государственных служащих, сообщает местный портал Gogo.

В связи с этим решением Совет директоров Государственного банка Монголии на своем заседании в пятницу, 19 января решил сократить вакансии директоров на 50%.

Государственный банк насчитывал в общей сложности 70 директоров. По решению Совета число директоров сократилось до 40, при этом в общей сложности 30 директоров были уволены.