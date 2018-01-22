Импорт и производство нефтепродуктов экологических классов К2, К3 с 2018 года на территории Казахстана запрещены, - Минэнерго

CA-NEWS (KZ) - Импорт и производство нефтепродуктов экологических классов К2, К3 с 1 января 2018 года на территории Казахстана запрещены, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

В соответствии с Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» решением комиссии Таможенного союза с 2018 года, на территории республики допускается производство и обращение светлых нефтепродуктов, соответствующих только экологическим классам К4 и К5.

На основании статьи 2 техрегламента ТС 013/2011, в период проведения пусковых работ на технологических установках комплекса глубокой переработки нефти Атырауского нефтеперерабатывающего завода продолжится выпуск в обращение опытно-промышленной партии бензина экологического класса К2, который допускается по схеме подтверждения соответствия 2Д согласно ТР ТС 013/2011 (в первом полугодии 2018 года) с возможностью обращения нефтепродуктов только на территории Казахстана.

Вместе с тем, в техрегламенте не предусмотрены запреты по реализации переходящих остатков нефтепродуктов, соответствующих экологическому классу К2. Таким образом, на внутреннем рынке РК в 2018 году будут реализовываться и потребляться нефтепродукты, соответствующие экологическому классу К2 (законтрактованные и завезенные на территорию республики до 31 декабря 2017 года), до полного освобождения нефтебаз и автозаправочных станций от продукции, соответствующей классу К2.