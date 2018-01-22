Визит прошел успешно, - Н.Назарбаев о визите в США

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 22 января провел совещание по итогам своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства дал ряд поручений по реализации достигнутых договоренностей.

«Визит прошел успешно. Самое главное – есть конкретные договоренности по конкретным вопросам», - сказал Н.Назарбаев.

Также президент РК отметил важность реализации задач по укреплению и развитию экономического сотрудничества с иностранными компаниями.

В совещании приняли участие руководитель Администрации президента А.Джаксыбеков, помощник президента – секретарь Совета безопасности В.Жумаканов, помощники президента Н.Онжанов и А.Смаилов.