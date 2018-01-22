82% мирового богатства достались 1% населения Земли, - доклад об имущественном неравенстве

CA-NEWS (CA) - В руках 1% населения Земли оказалось 82% богатства, появившегося в 2017 году, сообщается в докладе благотворительной организации Oxfam об имущественном неравенстве.

В традиционном отчете организации Oxfam, приуроченном к старту международного экономического форума в швейцарском Давосе, указывается, что общее богатство миллиардеров с 2010 года увеличилось на 13%. Их состояние увеличивалось в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих по всей планете.

Число миллиардеров c марта 2016 года по март 2017 года росло беспрецедентными темпами – по одному каждые два дня, пишет Oxfam.

Состояние 3,7 млрд жителей планеты при этом осталось неизменным.

Авторы доклада объясняют, что самые зажиточные жители планеты разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

«Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций», — заявил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.

42 богатейших человека на планете контролируют активы той же стоимостью, что и беднейшая половина человечества, пишет Oxfam со ссылкой на последние данные Credit Suisse. Сам Oxfam подсчитал, что в 2017 году были сопоставимы активы беднейшей половины человечества и 61 человека.

В середине января 2017 года Oxfam опубликовала доклад, из которого следует, что капиталы восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись.

По подсчетам экспертов Oxfam, совокупное «состояние» 3,6 млрд беднейших людей мира составляло примерно $426 млрд — в среднем по $118 на каждого. Те же $426 млрд были у восьми богатейших людей мира — Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги ($67 млрд), Уоррена Баффетта ($60,8 млрд), Карлоса Слима ($50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд).