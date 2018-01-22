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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане после гибели 52 человек проверят автобусы и водителей

CA-NEWS (KZ) - Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Казахстана совместно с сотрудниками административной полиции Министерства внутренних дел с 22 января по 18 февраля проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Как сообщает пресс-служба МИР РК, мероприятие затронет транспорт и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на межрайонных, междугородних, межобластных и международных сообщениях.

В случае нарушений технического состояния пассажирских автобусов и такси, их несоответствия установленным требованиям безопасности будут приняты меры вплоть до запрещения дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, решено создать мобильные группы из числа представителей общественности, сотрудников инспекции транспортного контроля по выявлению возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта. При этом внимание будет уделено проведению обязательного и предрейсового технического осмотра транспорта и медицинского осмотра водителей, а также проверке соблюдения последними режима труда и отдыха, отмечают в ведомстве.

На СКП «Рубеж» будут приняты дополнительные меры по усилению контроля перевозок пассажиров и багажа на автомобильных дорогах республики.

Мероприятие решено провести в связи с трагедией в Актюбинской области, где при возгорании автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана.

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