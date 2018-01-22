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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минэкономразвития Таджикистана будет бороться с коррупцией посредством камер видеонаблюдения
CA-NEWS (TJ) - Во всех кабинетах сотрудников и коридорах Министерства экономического развития и торговли Таджикистана установлены камеры видеонаблюдения. Об этом журналистам сообщил замминистра минэкономразвития Завки Завкизода 22 января.

Руководство министерства таким образом намерено бороться с коррупцией в ведомстве, заявил Завкизода. Замминистра Минэкономразвития РТ отметил, что борьба с коррупцией в ведомстве усилилась после того, как осенью прошлого года сотрудниками антикоррупционного ведомства страны за взятку в полмиллиона долларов был задержан тогдашний заместитель начальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Аскар Нурализода.

По словам Завкизода, на днях правительство Таджикистана одобрило предложение министерства, согласно которому в будущем каждая государственная инвестиционная программа будет приниматься со стороны специальной правительственной комиссии. Раньше эта функция была возложена на Минэкономразвития.

Напомним, Аскар Нурализода был приговорен к 11 годам тюремного заключения. Он был задержан 28 сентября прошлого года сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана с поличным у столичного ресторана «Афсона» во время получения взятки в размере 490 тыс. долларов. Еще 10 тыс. долларов было обнаружено при обыске его дома сотрудниками Агентства.

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