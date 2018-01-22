Казахстан и Индия обсудили участие миротворцев в миссии ООН

CA-NEWS (KZ) - В Алматы состоялась встреча командующего Десантно-штурмовыми войсками Казахстана Алмаза Джумакеева с заместителем генерального директора по штабной службе Индии Аниндия Сенгупта.

Как сообщает 22 января пресс-служба Министерства обороны РК, они обсудили вопросы участия казахстанских миротворцев в миссии ООН. Также состоялось рассмотрение проекта меморандума между правительствами двух стран о совместном участии в миротворческой миссии.

«За последние годы двусторонние отношения приобретают все более динамичный характер. Наши страны придерживаются близких взглядов по ряду важных международных проблем, включая угрозы терроризма, экстремизма и сепаратизма», - отметил А.Джумакеев.

По итогам встречи для гостей были продемонстрированы образцы вооружения и имущества миротворцев, новой военной формы отечественного производства.