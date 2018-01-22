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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны ОПЕК+ сохранили договоренность о сокращении добычи нефти до 2019 года
CA-NEWS (CA) - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ считает, что решение о продлении сделки о сокращении добычи нефти на весь 2018 год нужно оставить без изменений. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Основной вывод сегодняшней встречи - мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29-30 ноября на весь период 2018 года", - цитирует его слова ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что рынок еще не сбалансировал баланс спроса и предложения нефти.

Новак также добавил, что Россия с оптимизмом смотрит на степень исполнения участниками сделки ОПЕК+, которая по итогам 2017 года была выполнена на 107%. Кроме того, министр высоко оценил ее эффективность. Он отметил, что в 2017 году средние цены на нефть были на 30% выше 2016 года. В прошлом году после падения было зафиксировано увеличение на 6% инвестиций в отрасль.

По информации Минэнерго России, также в прошлом году наблюдался рост спроса на нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, что было выше первоначальных прогнозов.

Россия также планирует продолжить совместную координацию со странами ОПЕК на рынке нефти и после завершения сделки.

"Что касается совместной координации на рынке нефти, то последний год показал, что этот опыт успешный, позитивный, при необходимости он может использоваться и в будущем. Зависит от целесообразности и необходимости. Любые совместные действия достигают своих результатов. Мы договаривались сегодня и ранее, что вот этот формат взаимодействия стран ОПЕК и неОПЕК, что он может и после окончания сделки остаться в качестве консультационного формата", - сказал он.

Новак заметил, что состав стран в рамках договоренности может быть расширен. "Это было бы очень полезно, правильно и для нашей страны, и для потребителей", - добавил министр.

В воскресенье в Маскате, столице Омана, прошло седьмое заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министры обсудили текущие итоги исполнения сделки. Министры отмечали, что уровень исполнения сделки на протяжении пяти последних месяцев превышал 100%. По словам министра нефти Омана Мухаммеда Хамада ар-Румхи, это в том числе связано с падением добычи в таких, странах как Венесуэла, Мексика и других.

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