Назарбаев и Путин обсудили визит главы Казахстана в США

CA-NEWS (KZ) - Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и России Владимира Путина.

Как сообщает 22 января пресс-служба Акорды, они обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции.

Лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня в свете состоявшегося визита Н.Назарбаева в Вашингтон и председательства Казахстана в Совете безопасности ООН.

По данным Кремля, разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

Н.Назарбаев информировал об итогах своего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом. С учетом этого обсужден широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и на Украине, сообщает пресс-служба президента РФ.