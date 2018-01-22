CП "GM Uzbekistan" прекратит производство автомобилей Chevrolet Orlando
- Узбекистан, новости компаний
- 17:22, 22 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сборка автомобилей Chevrolet Orlando на производственных мощностях узбекско-американского СПGM Uzbekistan завершат в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным компании, регистрация заявок на получение договоров на поставку автомобилей этой модели прекращена. Выпуск Chevrolet Orlando прекращается в соответствии с глобальной стратегией General Motors по обновлению модельного ряда.
GM Uzbekistan совместно с дилерскими предприятиями обеспечит выполнение своих обязательств перед потребителями, отмечается в сообщении.
Поставка автомобилей Chevrolet Orlando покупателям, оформившим заявки или заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах, передает uz24.uz.
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