Генсек ООН заявил о готовности оказать поддержку водным и энергетическим проектам в Центральной Азии

- ООН готова оказать поддержку реализации инициатив по управлению водными ресурсами и энергетическим проектам в Центральной Азии и Афганистане. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном вопросам безопасности и развития в регионе.

Как сообщает ТАСС, Гутерриш отметил предпринимаемые странами Центральной Азии усилия, направленные на более эффективное управление водными ресурсами, "которые имеют фундаментально важное значение для экономического развития этого региона".

По его словам, в Таджикистане за последние десять лет растаяли почти 30% ледников, а "Аральское море служит страшным предупреждением о последствиях неумелого управления". Эти "экологические бедствия", отметил генсек ООН, должны подталкивать государства региона к "усилению сотрудничества" и совместным действиям.

Гутерриш также сообщил, что воодушевлен "позитивными подвижками в развитии энергетического сотрудничества", которое крайне необходимо для "развития и безопасности". Он обратил внимание на строительство магистрального газопровода из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию, а также линии электропередач из Узбекистана в Афганистан. Кроме того, административный глава ООН констатировал развитие торговых отношений между странами, что, по его словам, "является предпосылкой для роста", а также необходимо для подготовки экономики стран региона к возможным финансовым потрясениям.

"ООН готова оказать поддержку этим и другим инициативам, которые могут привлечь больше инвестиций и принести процветание в этот регион", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

В пятницу Совет Безопасности под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова провел заседание по теме «Формирование регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели работы по направлению, объединяющему вопросы безопасности и развития».