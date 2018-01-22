The Washington Post сообщило об увеличении численности военных США в Афганистане

CA-NEWS (CA) - США планируют весной дополнительно направить в Афганистан 1 тысячу военных, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американских ВС.

По их данным, увеличение численности контингента уже поддержало военное руководство штаба армии ВС США, однако пока министр обороны Джеймс Мэттис приказ об отправке еще не подписал.

Официально американская кампания против талибов завершилась в 2014 году, но войска специального назначения продолжили оказывать помощь афганским военным.

В данный момент в Афганистане находятся 8400 американских солдат. В основном они занимаются обучением местных военнослужащих.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил новую стратегию в Афганистане, предполагающую увеличение военного контингента с 8 тыс. до 15 тыс.