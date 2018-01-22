В Астане частично возобновлено движение пригородных маршрутов
CA-NEWS (KZ) - В Астане возобновлено движение пригородных маршрутов, сообщает пресс-служба акимата города со ссылкой на ТОО «Астана LRT».
По данным фирмы, 22 января с 18:00 до 20:30 будет частично возобновлено движение пригородных маршрутов по направлению из Астаны в пригород: № 303, 304, 306, 307, 308, 309, 313.
Учитывая погодные условия, интервал движения пригородных автобусов увеличен и составит 20–30 минут.
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